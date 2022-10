Alfa Romeo Tonale entra nei Carabinieri, 360 in arrivo

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - L'Arma dei Carabinieri arruola Alfa Romeo Tonale: firmata la determina per l'acquisto di 360 vetture in versione Hybrid 1.5 160 Cv con allestimento RMB pesante - monocellula, adatte alle esigenze dell'Arma.

La spesa per l'approvvigionamento di un singolo veicolo ammonta a euro 68.652 IVA esclusa, per un totale di euro 24.714.723 IVA esclusa, cui vanno aggiunti 200 euro per la codifica NATO e 5.437.283 per IVA al 22%, per una somma complessiva di 30.152.206 euro, IVA compresa.

Alfa Romeo Tonale Hybrid 1.5, scelta dall'Arma nella sua versione più potente, è dotata di cambio TCT a doppia frizione a 7 rapporti, e di un motore benzina capace di erogare 160 cavalli, con un'accelerazione di 140 Nm. E' in grado di bruciare lo 0-100 km/h in 8,8 secondi e di raggiungere la velocità di 210 km/h. Il consumo medio dichiarato è di 16,4 km con un litro di benzina. (ANSA).