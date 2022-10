Lula, la fenice in corsa per il terzo mandato

Molti lo avevano dato per spacciato quando è finito dietro le sbarre per 18 mesi con l'accusa di corruzione. Ma Luiz Inacio Lula da Silva è risorto dalle sue ceneri ed è pronto a dare una nuova svolta a sinistra al Brasile. L'obiettivo è riconquistare a 76 anni e per la terza volta la presidenza del Paese al ballottaggio di domenica dove è favorito contro l'attuale capo di Stato e acerrimo nemico ideologico Jair Bolsonaro.

Nato il 27 ottobre 1945 a Caetes, nello stato del Pernambuco (nord-est), figlio di un contadino analfabeta, Lula è cresciuto in una famiglia povera, iniziando a lavorare a 12 anni. Nel 1964, dopo aver perso un dito mentre lavorava in fabbrica, ha cominciato a interessarsi di attività sindacale e nel 1978 è stato eletto presidente del sindacato dei lavoratori dell'acciaio. Due anni dopo, nel pieno della dittatura militare, ha contribuito a fondare il Partito dei lavoratori (Pt), movimento di sinistra a cui appartiene anche l'ex presidente Dilma Rousseff. Appassionato di calcio e telenovelas, ha sposato a maggio scorso la sociologa Rosangela 'Janja' da Silva, di 21 anni più giovane di lui, dopo aver perso la moglie Marisa Leticia Rocco, deceduta nel 2017.