Covid: terzo giorno senza vittime in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 23 OTT - Terzo giorno senza decessi per Covid in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 485 ulteriori casi positivi (- 135), di cui 466 diagnosticati con test antigenico.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.620 tamponi per un tasso di positività del 18,5%.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 5 (+ 1), quelli in area medica 90 (- 4).

I casi di isolamento domiciliare sono 8.259 (+ 416). (ANSA).