Blitz dei Cc, droga e armi cariche in area condominiale

(ANSA) - NAPOLI, 22 OTT - Droga e armi cariche: è quanto hanno trovato i carabinieri in una area condominiale di Caivano (Napoli), in via Antica Belvedere.

Sono stati i militari della compagnia di Caivano a mettere in atto controlli mirati nella città a nord di Napoli e a Cardito con diverse perquisizioni. Durante le operazioni, i militari della locale stazione insieme ai colleghi della sezione radiomobile hanno rinvenuto e sequestrato nell'area condominiale una pistola a tamburo marca Iver Jonson calibro 38 con 4 colpi all'interno del tamburo e una pistola semiautomatica Browning cat-6754 carica di 8 colpi di cui uno in canna. Rinvenuta anche una busta con all'interno altri 10 colpi calibro 38.

Non solo armi ma anche droga: trovate 6 buste sottovuoto con all'interno marijuana per un peso complessivo di 658 grammi e 11 panetti di hashish che invece superano il chilo di droga.

Sequestrato poi altro stupefacente già pronto per la vendita: 47 stecche di hashish e 42 bustine termosaldate con all'interno marijuana per altri 213 grammi complessivi di droga. Le armi sequestrate saranno sottoposte ad accertamenti per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.

(ANSA).