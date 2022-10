Sindaco Lega "sfratta" simbolo Basaglia in Fvg, è polemica

(ANSA) - TRIESTE, 21 OTT - E' polemica sulla decisione del sindaco leghista di Muggia (Trieste), Paolo Polidori, di non concedere più spazio nei magazzini comunali alla scultura del "Marco Cavallo", l'equino azzurro realizzato nel 1973 in cartapesta, simbolo della riforma basagliana divenuta legge nel 1978.

In occasione dell'ultimo consiglio comunale di Muggia, Polidori ha ritenuto "doveroso riportare la faccenda entro i confini della correttezza amministrativa": mai nessun atto di concessione di locali è stato stipulato dal 2013, anno di arrivo a Muggia del manufatto, e dunque la scultura del Marco Cavallo sarebbe una presenza illegittima. Polidori restringe il fatto insomma "a una questione amministrativa di buon senso e di corretto utilizzo della cosa pubblica". Contestando anche il termine 'sfrattare', in assenza di un atto. Polidori è noto alle cronache perché quando era vicesindaco di Trieste, nel 2019, aveva gettato in un cassonetto la coperta e le masserizie di un clochard rumeno che viveva in strada, in centro. (ANSA).