Mottarone: periti in aula, via udienza incidente probatorio

(ANSA) - VERBANIA, 20 OTT - Prende il via questa mattina davanti al gip del tribunale di Verbania l'udienza in cui verranno sentiti gli esperti che hanno effettuato le perizie sull'incidente alla funivia del Mottarone in cui, il 23 maggio 2021, sono morte quattordici persone. Nell'aula della Provincia stanno arrivando i tecnici dei due collegi peritali e le difese delle parti e i legali delle parti civili. Atteso anche il procuratore Olimpia Bossi, che coordina le indagini con il pm Laura Correra, e gli indagati.

Depositate circa un mese fa, le perizie - un migliaio di pagine in cui tecnici e ingegneri mettono nero su bianco l'esito di sopralluoghi, test ed esami di laboratorio - hanno stabilito che la fune era corrosa ben prima dell'incidente e una corretta manutenzione avrebbe potuto rilevarlo. Oltre al fatto che i forchettoni, le ganasce per disattivare il freno d'emergenza, erano state inserite quasi abitualmente nelle settimane precedenti la disgrazia per evitare blocchi della cabinovia dovuti alle anomalie che si registravano.

In aula, ad assistere all'esame dei periti, ci sono due degli indagati: Gabriele Tadini, caposervizio dell'impianto, e Enrico Perocchio, direttore di esercizio.

La prima ad essere illustrata, secondo quanto appreso, sarà la perizia informatica, poi due relazioni di collegamento e infine la perizia delle cause con i suoi 13 capitoli.

Prima dell'inizio dell'udienza Pasquale Pantano, l'avvocato dell'amministratore della società Ferrovie del Mottarone Luigi Nerini, anche lui indagato, ha affermato a proposito dell'Ustif "la carenza di controlli" e l'esistenza di "un'organizzazione esterna all'azienda che doveva funzionare e probabilmente non ha funzionato". Sulla stessa linea anche altri difensori e avvocati di parte civile che hanno evidenziato la necessità di approfondire eventuali responsabilità "ascrivibili a terzi, che purtroppo non rientrano in questo incidente probatorio". (ANSA).