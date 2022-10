Crollo università: Usb, più investimenti su edilizia atenei

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - "L'Università in frantumi. Questa è l'immagine che, una Cagliari insolitamente avvolta nella nebbia, consegna oggi al nostro Paese. All'Università di Cagliari si è sfiorata la tragedia.

Occorrerà ora attendere le risultanze degli accertamenti tecnici per comprendere le cause del crollo. Tuttavia ci troviamo costretti, ancora una volta, a denunciare le drammatiche condizioni in cui versa il complesso dell'edilizia pubblica di questo Paese dopo decenni di tagli e di politiche di austerità portate avanti da tutti governi, tecnici e non, di destra come di sinistra. Edifici costruiti in larga misura con materiali di paccottiglia con cui i padroni si sono riempiti le tasche mentre si taglieggiava pesantemente il salario dei genitori di quegli stessi studenti e studentesse che oggi rischiano di vederseli crollare addosso da un momento all'altro". A scriverlo sono Luca Pusceddu e Giuseppe Curcio di Usb P.I. Università.

"Sarebbe un errore gravissimo ritenere il crollo dell'Aula Magna un episodio isolato, un evento fortuito ed accidentale. In realtà, di casi così ce ne sono stati anche di recente e purtroppo ce ne saranno ancora. Solo un anno fa successe qualcosa di simile anche all'Università di Bologna. E di recente episodi anche in altri Atenei, come a Salerno, a Milano, a Monza, a Firenze, a Palermo ed a Napoli", scrivono ancora i due sindacalisti .

Usb Università chiede che il Mur "proceda a predisporre urgentemente una verifica dell'agibilità di tutte le strutture universitarie e che il nuovo Governo in pectore investa sin da subito sulla sicurezza dell'edilizia universitaria (ed anche scolastica), al fine di integrare le risorse assolutamente insufficienti stanziate dal Governo precedente col Pnrr".

