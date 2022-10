Crollo Università: primi 4 indagati in inchiesta Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 20 OTT - Ci sono i primi 4 indagati nell'inchiesta aperta dalla Procura di Cagliari per il crollo della palazzina nel complesso universitario di Sa Duchessa avvenuto martedì sera. Si tratta di un atto dovuto da parte del magistrato che coordina le indagini, il pm Giagiacomo Pilia, per consetire la nomina dei periti di parte. Domani mattina infatti il pubblico ministero darà l'incarico a un proprio consulente di fiducia per la perizia sull'edificio collassato. Nulla finora è trapetato sui nomi dei destinatari dell'avviso di garanzia. Il fascisolo è stato aperto con le ipotesi di reato di crollo colposo di edificio e disastro colposo. (ANSA).