AccadeOggi

ROMA - Quirinale ore 10.30 Consultazioni, il presidente della Repubblica Mattarella riceve i rappresentanti dei gruppi parlamentari della coalizione di centrodestra: Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati

ROMA - Banca d'Italia, "Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia" e "Bollettino Economico"

BRUXELLES - Ue, fiducia dei consumatori di ottobre

NEW YORK - S&P, revisione del rating sovrano sull'Italia

ROMA - Mise, alle 10.00 tavolo su Whirlpool di Napoli

MILANO - Hotel Melia via Masaccio 19 ore 11.30 Anima, "L'industria meccanica oggi per l'Italia di domani", con il presidente di Confidustria Bonomi

BRUXELLES - Ue, secondo giornata del Consiglio europeo, con i capi di Stato e di governo dei 27 e la presidente della Commissione von der Leyen

CITTÀ DEL VATICANO - Sale dai Musei Vaticani ore 9.30 Nuova udienza del processo sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato vaticana

ROMA - Viale Mazzini 14, sala Arazzi ore 11.00 Rai, presentazione dei servizi per la Coppa del mondo di calcio Fifa Qatar 2022

ROMA - Teatro Argentina ore 11.30 Garante per la Privacy, "Privacy first!" a conclusione delle celebrazioni per i 25 anni di privacy in Italia

ROMA - Festa del Cinema di Roma

TORINO - Allianz Stadium ore 20.45 Seria A, Juventus Empoli, undicesima giornata