Restituito a Ordine Gesuiti Parigi antico tomo scomparso

(ANSA) - GORIZIA, 19 OTT - I Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Udine hanno restituito oggi, alla Curia Generalizia dell'Ordine dei Gesuiti di Roma, un volume del XVII secolo: si tratta di un testo in francese dal titolo "Les lettres de S. Jerome", ristampa del 1682 degli scritti di carattere dottrinale-religioso di San Girolamo.

La seicentina è stata riconsegnata al termine di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Gorizia e intrapresa a seguito del monitoraggio dei canali di e-commerce finalizzato alla ricerca di libri antichi illecitamente commercializzati.

Il volume era stato, infatti, posto in vendita su una piattaforma commerciale telematica da un privato, residente nel capoluogo isontino, destando immediatamente l'interesse dei Carabinieri per la presenza dei segni distintivi in lingua latina e francese riconducibili all'Ordine dei Gesuiti della Provincia d'Europa Occidentale francofona.

Dagli accertamenti è emerso che l'inserzionista dell'annuncio di vendita lo aveva pubblicato per conto di un amico di San Donà di Piave (Venezia), a sua volta entratone in possesso a seguito dello sgombero di una cantina privata.

L'attività di indagine ha consentito di individuare nel "Centre Sèvres", l'università privata gestita dai Gesuiti di Parigi, che è l'attuale biblioteca centrale dei Gesuiti in Francia, il legittimo proprietario.

L'ateneo tornerà presto in possesso del libro attraverso i Gesuiti dell'Ordine di Roma.

Per i due cittadini italiani coinvolti nell'indagine non ci saranno conseguenze: è stata riconosciuta la loro buona fede.

(ANSA).