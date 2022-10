Crollo Università: protesta studenti davanti al Rettorato

(ANSA) - CAGLIARI, 19 OTT - Oltre 200 studenti si sono radunati questa mattina davanti alla sede storica dell'Università di Cagliari, a Castello, per presidio davanti al Rettorato per chiedere spiegazioni sul crollo dell'edificio al Magistero di via Trentino ieri notte.

"Mobilitazione inevitabile - spiega all'ANSA Davide Piacenza, studente dell'associazione "CercasiDsu" (diritto allo studio) -. Il corso di studi di lingue era stato spostato un mese fa presso quegli edifici. Centinaia di persone si sono radunate per chiedere spiegazioni riguardo l'accaduto e per protestare contro la precarietà delle strutture, non può essere considerato un fulmine a ciel sereno, gli studenti e le studentesse da anni studiano in edifici vecchi e maltenuti, è impensabile pensare di andare a lezione e rischiare la vita". (ANSA).