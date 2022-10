Crollo Università: pronto il sequestro dell'area

(ANSA) - CAGLIARI, 19 OTT - La Procura di Cagliari ha deciso di sequestrare l'area in cui è avvenuto il crollo della palazzina dell'Università del capoluogo che ospita la Facoltà di Lingue. Il provvedimento non è stato ancora eseguito, dovrebbe scattare nelle prossime ore. Il sequestro, autorizzato dal magistrato che coordina l'inchiesta Giangiacomo Pilia, riguarderà non solo la zona dove è collassato l'edificio ma anche le strutture vicine allo scopo di verificare le condizioni di stabilità e scongiurare altri possibili crolli. (ANSA).