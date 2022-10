Crollo Università Cagliari, nessuno trovato sotto le macerie

(ANSA) - CAGLIARI, 19 OTT - Si sono concluse da pochi minuti le ricerche di eventuali persone sotto le macerie del crollo della palazzina che ospita la Facoltà di Lingue dell'Università di Cagliari, all'interno del complesso di Sa Duchessa, tra via Is Mirrionis e via Trentino. I vigili del fuoco, con l'aiuto dei cani e dei droni, ma anche con ispezioni sul posto, non hanno trovato tracce che possano far pensare alla presenza di qualcuno rimasto sotto le macerie. Ora verrà messa in sicurezza l'area e si cercheranno di capire le cause del crollo. E' probabile che tutti gli edifici che si trovano del complesso vengano ispezionati. (ANSA).