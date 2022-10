Crolla villetta ad Anzio dopo esplosione, grave una donna

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Un'abitazione è crollata a Lavinio vicino ad Anzio, nell'hinterland romano, prima delle 10,30, a causa di una esplosione all'interno della depandance di una villetta che ha provocato un crollo in cui una donna é rimasta coinvolta. Liberata dalle macerie dai vigili del fuoco e soccorsa dal 118, in gravi condizioni, è stata trasportata in ospedale. Sul posto i carabinieri di Anzio che indagano.

L'esplosione, con molta probabilità dovuta ad una fuga di gas, si è registrata questa mattina all'interno di una villetta ad Anzio, centro del litorale laziale. Sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco che durane le operazioni ha individuato ed estratto da sotto le macerie la donna, di circa 55 anni ancora in vita, che riportava ustioni su diverse parti del corpo. Affidata al personale sanitario è stata trasportata al pronto soccorso. (ANSA).