Crollata palazzina all'università di Cagliari

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Nella tarda serata di oggi è crollata una palazzina nell'area che ospita le facoltà umanistiche dell'università di Cagliari. Al momento non risultano feriti, anche a causa dell'ora tarda in cui è avvenuto il crollo, quando le facoltà sono chiuse. La struttura, dove c'è anche un'aula magna, è frequentata da studenti e docenti nelle ore di apertura. Sul posto, oltre ad alcune ambulanze sono presenti diverse squadre dei Vigili del Fuoco anche con i cani e i droni per la ricerca sotto le macerie. (ANSA).