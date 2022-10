Cade in dirupo durante escursione, morto turista svizzero

(ANSA) - NAPOLI, 18 OTT - Stava partecipando ad una escursione di gruppo ma si è allontanato, è caduto in un dirupo ed è morto. L'incidente si è verificato ieri pomeriggio lungo il percorso turistico 'Sentiero delle Sirenuse', in Costiera sorrentina: la vittima è un turista svizzero, 78 anni, che era in vacanza in Campania.

Sono stati i carabinieri della locale stazione e quelli di Massa Lubrense insieme a personale del soccorso alpino di Napoli a rinvenire il corpo senza vita di Anton Haas, di nazionalità svizzera a Sorrento in località Borra. La salma è stata trasferita nell'obitorio di Castellammare a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Indagini in corso da parte dei Carabinieri. (ANSA).