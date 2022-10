Caro bollette, Sala: faremo riflessione su orari piscine e musei

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - Il Comune ha presentato la scorsa settimana il piano energia per contrastare il caro bollette. Per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, una riflessione andrà fatta anche sugli orari delle piscine e sui musei. "Si può fare sui musei e anche sulle piscine che sono impianti veramente energivori. Noi vorremmo evitare di pensare a delle chiusure però tra le nostre chat di sindaci il tema numero uno sono gli impianti sportivi e come riuscire a tenere aperte le piscine.

Come ho detto abbiamo fatto un primo passo ma non escludo che se ne faranno altri, vedremo quella che sarà la situazione, che è prevedibile fino ad un certo punto". (ANSA).