Bloccati in porto a Genova oltre 155 mila capi contraffatti

(ANSA) - GENOVA, 17 OTT - Sequestrati nel porto di Genova oltre 155 mila abiti, accessori e scarpe contraffatti e nocivi per la salute. Il traffico, proveniente dalla Cina, è stato bloccato dagli investigatori del II gruppo della guardia di finanza e dai funzionari dell'Agenzia delle dogane. La merce è stata scoperta grazie allo screening dei transiti portuali anche attraverso la consultazione delle banche dati. In particolare sono stati trovati così 120 mila capi delle più importanti griffe della moda falsi. Nel corso delle attività investigative sono inoltre emersi sospetti circa la composizione chimica dei prodotti sequestrati. Dopo le analisi in laboratorio è emerso che su oltre 35 mila scarpe la concentrazione di "ftalati", sostanza tossica per la salute, risultava in media superiore di 1.500 volte rispetto ai limiti consentiti dalla legislazione comunitaria. La merce sequestrata, se immessa sul mercato, avrebbe assicurato alle organizzazioni criminali coinvolte guadagni superiori ai 4 milioni. (ANSA).