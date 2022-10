Unabomber: media, chiesta riapertura indagini

(ANSA) - TRIESTE, 16 OTT - Il Procuratore capo di Trieste, Antonio De Nicolo, lo ha autorizzato a visionare la grande quantità di reperti raccolti in anni sulla vicenda Unabomber, e lui avrebbe trovato, custodito a norma di legge, il capello trovato in un uovo inesploso il 3 novembre 2000 al supermercato Continente di Portogruaro, e altro materiale, e ha fatto ufficiale richiesta di analizzare questi articoli con i nuovi ritrovati tecnologici. Protagonista della vicenda è un giornalista, Marco Maisano, autore,conduttore televisivo, al lavoro su una serie podcast per OnePodcast (iniziativa audio del gruppo Gedi lanciata a inizio 2022) che, con due donne vittime di Unabomber, ha rivolto la richiesta al magistrato che, se ritenesse opportuno, potrebbe a sua volte chiedere al Gip la riapertura delle indagini.

La notizia è riportata su vari quotidiani oggi dello stesso Gruppo Gedi, e non solo. (ANSA).