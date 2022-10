Maestra salvò bimbo grazie a Grey's Anatomy

Salvo grazie a "Grey's Anatomy": è la vicenda che ha visto coinvolti un bambino di otto anni che stava per soffocare per un boccone di merendina andato di traverso, a scuola, e la sua coraggiosa maestra, che non conosceva la manovra di disostruzione, ma che in quei momenti concitati si è ricordata di averla vista praticare nella nota seria televisiva, provando a metterla in pratica e salvando la vita al piccolo. Oggi quella maestra è stata premiata per il suo gesto, a Foligno ed in questa occasione ha voluto lanciare un appello: "Rendiamo obbligatori per tutti i corsi salvavita".

La protagonista della vicenda è Flavia Napolitano, insegnante in una scuola primaria di Perugia, dove nel maggio scorso il bimbo ha rischiato di soffocare.

Questa mattina a Foligno l'associazione "Amici del cuore Valle Umbra" le ha voluto riservare una cerimonia di premiazione , conferendole la targa "Cavaliere del cuore 2022".

"Stavo facendo una sostituzione - ha raccontanto la maestra - e mi trovavo in una classe non mia, quando a un certo punto ho visto un bambino diventare praticamente blu in faccia. Ho capito immediatamente che stava soffocando. Ho gridato aiuto e contemporaneamente mi sono precipitata sul bimbo, l'ho preso e l'ho messo sulle mie gambe. È stato in quell'istante - ha sottolineato la maestra - che mi è tornata in mente una scena della serie televisiva dove il dottor Owen Hunt, interpretato dall'attore Kevin Mckidd, praticava proprio la manovra su un bambino per liberarlo da un corpo estraneo che aveva ingoiato".

"Fortunatamente - ha spiegato l'insegnante - quel ricordo ha funzionato, al punto che il bambino ha espulso il boccone dalla gola e si è subito ripreso tornando a respirare". Nel ricordare quegli istanti la maestra si commuove ancora: "Ripensandoci mi scendono le lacrime ancora oggi, ho sempre in mente quegli istanti in cui tenevo il bambino e gli davo dei colpi piuttosto forti tra le scapole". "Il bimbo fu poi portato in ospedale - ha raccontato ancora Flavia -per dei controlli ulteriori. Nel frattempo ho maturato un grande rapporto di amicizia con i suoi genitori".

"L'appello che voglio fare oggi è quello di rendere obbligatori per tutti i corsi che possono salvare la vita alle persone, come ad esempio, appunto, la manovra di disostruzione che può essere praticata su piccoli e grandi", ha detto ancora la maestra.

L'importanza del tema è stata evidenziata anche dal presidente degli Amici del cuore, Paolo Paolucci, dall'assessore comunale Agostino Cetorelli e dall'istruttore per l'uso dei defibrillatori Dario Berti, che hanno premiato l'insegnante.

"La freddezza e un pizzico di fortuna questa volta hanno salvato la vita di un bimbo, ma è soltanto una adeguata preparazione che permette di intervenire con la giusta tecnica", ha concluso la maestra.