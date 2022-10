Fuga di gas ed esplosione in una palazzina nel Torinese

(ANSA) - TORINO, 16 OTT - Una bombola di gas è esplosa questa mattina, poco dopo le 7.20 in un appartamento di una palazzina residenziale di tre piani, in via Braida, al civico 10, a Carignano (Torino), dove vive una persona anziana.

A quanto si apprende al momento sono cinque le persone rimaste ferite: l'uomo e i componenti del nucleo familiare dell'appartamento adiacente. I feriti non sarebbero in gravi condizioni e sono stati tutti trasportati all'ospedale di Moncalieri. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri.

L'appartamento dove è avvenuto l'esplosione è completamente sventrato. Danneggiati altri tre alloggi. La palazzina è stata dichiarata temporaneamente inagibile in attesa delle verifiche dei vigili del fuoco. (ANSA).