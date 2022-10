Rapinatore 12enne fermato a Milano, è la terza volta in 3 giorni

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - Per l'ennesima volta - la terza solo negli ultimi tre giorni - un 12enne è stato fermato a Milano dai carabinieri con l'accusa di rapina e, non essendo imputabile, dopo essere stato segnalato all'autorità giudiziaria, è stato anche questa volta affidato a una comunità per minori.

Il ragazzino, di origini marocchine, è stato bloccato la scorsa notte dai militari dopo aver derubato in piazza Duca d'Aosta, davanti alla Stazione Centrale, due turisti giapponesi di una valigia, lasciata per pochi attimi incustodita.

In pochi minuti i carabinieri hanno trovato il 12enne che aveva ancora con sé una telecamera che era contenuta nella valigia - non trovata - oltre a un cellulare e a una carta di credito che erano stati sottratti poco prima a un'altra vittima.

Il ragazzo, che nei giorni scorsi era stato fermato per aver rapinato un turista americano del Rolex e per aver scippato una studentessa della collanina, era stato portato in una comunità di Milano da cui però era subito scappato e dove i carabinieri, dopo averlo fermato la notte scorsa, lo hanno nuovamente riportato. (ANSA).