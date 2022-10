Estorsioni e armi, nove arresti a Foggia

(ANSA) - FOGGIA, 14 OTT - Nove persone sono state arrestate a Foggia questa mattina dalla guardia di finanza su ordinanza del Gip di Foggia, con l'accusa di estorsione, furto, ricettazione e detenzione illecita di armi. Dei 9 quattro sono finiti in carcere e cinque ai domiciliari. Tre di loro in particolare sono ritenuti dagli inquirenti vicini alla 'società' (organizzazione criminale della stessa città). L'indagine è iniziata lo scorso anno dopo il furto di auto per la cui restituzione alcuni degli indagati avrebbero preteso dalla vittima circa mille euro. Nel corso dell'attività investigativa i finanzieri hanno accertato anche più episodi di estorsione e furto ai danni di commercianti. Tre le pistole sequestrate ad altrettanti indagati, tutti ritenuti vicini al clan malavitosi foggiani.

Oltre agli arresti sono state eseguite anche 11 perquisizioni, con l'ausilio di unità cinofile, nel rione Candelaro, nel palazzo ex Onpi ed in altri quartieri della città ad alta densità delinquenziale. (ANSA).