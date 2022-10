AccadeOggi

ROMA - Ambasciata della Repubblica Islamica dell'Iran - Via Nomentana, 361 ore 17.00 Manifestazione del Partito Radicale a sostegno delle donne iraniane e del popolo iraniano che denunciano il regime degli ayatollah e rivendicano i loro diritti

ROMA - Via San Teodoro 74 ore 9.30.In occasione della Giornata mondiale dell'alimentazione, presentazione dello studio Coldiretti "Il caro bollette sulla tavola degli italiani" con i cambiamenti in atto nella spesa e in cucina.

CAPRI - Grand Hotel Quisisana Ore 9.30 Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria, con l'ad di Fincantieri, Folgiero, la presidente di Borsa Italiana Parzani, l'ad di Tim Labriola, l'ad di Terna Donnarumma, i presidenti delle Regioni Campania, Puglia, Calabria, e il presidente di Confindustria Bonomi

BOLOGNA - Fiera ore 9.30 Congresso nazionale Uil

WASHINGTON - Fmi, meeting del Fondo monetario internazionale

BERLINO - Pse, Congresso del Partito Socialista Europeo

CITTÀ DEL VATICANO - Piazza San Pietro ore 10.00 Udienza di Papa Francesco a Comunione e Liberazione nel centenario della nascita di don Luigi Giussani

ROMA - Palazzo Lateranense ore 15.00 Festival missionario; alle 18.30 momento di preghiera presieduto dal vescovo Benoni Ambarus, con la consegna del mandato missionario a 18 religiose e religiosi

ROMA - Festa del Cinema di Roma

PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) ore 05.10 MotoGp, Gran Premio d'Australia, prove libere e qualifiche

EMPOLI - Stadio Carlo Castellani ore 15.00 Serie A, Empoli-Monza, 10ma giornata

TORINO - Stadio Comunale ore 18.00 Serie A, Torino-Juventus, 10ma giornata

BERGAMO - Gewiss Stadium ore 20.45 Serie A, Atalanta-Sassuolo, 10ma giornata