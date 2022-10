Università Bologna e Pisa tra le prime 200 in classifica The

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - L'università Alma Mater di Bologna e la Scuola Normale superiore di Pisa sono gli atenei italiani tra i primi 200 della classifica The, Times World University Rankings. L'Humanitas University di Milano si piazza invece nell'intervallo tra 201 e 250 ed è la migliore new entry al mondo in questo range.

Tra 201 e 250 si piazzano anche l'ateneo di Padova, la Scuola S.

Anna di Pisa, La Sapienza di Roma e il San Raffaele di Milano.

Subito dietro si pone l'Università di Pavia (251-300). Nello stesso range (301-350) troviamo l'Università di Milano, la Bicocca e il Politecnico di Milano. Tra 351 e 400 si piazzano l'ateneo di Brescia, Tor Vergata a Roma, l'università di Verona e la Federico II di Napoli. Subito sotto (401-500) troviamo l'università di Catania, Ferrara, Firenze e Bolzano, Genova, Reggio Emilia, Pisa, Siena, Trento, Torino. (ANSA).