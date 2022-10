Stadio Roma: non solo calcio, anche museo, parco, negozi

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Oltre 61mila posti, un museo, un negozio per il merchandising, bar e fuori un parco di 140mila metri quadri. E' il nuovo stadio della Roma, che salvo imprevisti sorgerà a Pietralata per il 2027, anno del centenario del club e che costerà 582 milioni. Il dettaglio, contenuto nelle relazioni al progetto presentato ormai una settimana fa da Pietro Berardi, amministratore delegato dei giallorossi, al Campidoglio del sindaco Roberto Gualtieri, è anticipato da alcuni quotidiani. Fuori dall'impianto ci sarà anche un secondo parco da 47 mila metri quadri con giochi per bambini, un anfiteatro all'aperto e un centro sportivo con 5 campi da tennis, altrettanti da padel, 3 da basket e 3 da calcetto. Previsti anche 4.044 posti auto e 10 mila stalli per bici e moto. Numeri che dovrebbero garantire l'approdo con il mezzo privato di circa 22 mila tifosi.

Per il trasporto pubblico non lontano dall'impianto ci sono le stazioni Tiburtina e Quintiliani della metro B. Tre i ponti ciclopedonali: uno da via Livorno, uno dalla stazione Tiburtina e l'ultimo per collegare l'ospedale Pertini all'area. (ANSA).