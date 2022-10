Donna uccisa con tre colpi d'arma da fuoco nel Torinese

(ANSA) - TORINO, 12 OTT - Il cadavere di una donna è stato ritrovato questa sera in frazione Pratoregio a Chivasso (Torino). Secondo i primi riscontri la donna, che era in sella ad una bicicletta, sarebbe stata raggiunta da tre colpi d'arma da fuoco. Accanto al cadavere, poco distante dal cavalcavia della linea alta velocità Torino-Milano, sono stati trovati tre bossoli. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Chivasso. (ANSA).