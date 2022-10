Trasporti: dipendenti aggrediti a Milano, sciopero e stop metro

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - E' iniziato stamani alle 8.45 a Milano lo sciopero dei mezzi pubblici proclamato da quasi tutti i sindacati di categoria per chiedere più sicurezza dopo le numerose aggressioni ai conducenti e agli agenti di stazione dell'Azienda Trasporti. Al momento la Polizia locale non registra particolari criticità. L'Atm ha reso noto che dalle "8.45 chiudono le metropolitane" e di "considerare maggiori attese" per i mezzi in superficie. I mezzi pubblici riprenderanno a circolare dopo le 15. (ANSA).