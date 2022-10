Minorenne denuncia violenza, fascicolo a carico di ignoti

(ANSA) - PERUGIA, 11 OTT - Un fascicolo nel quale si ipotizza il reato di violenza sessuale a carico di ignoti è stato aperto dalla Procura di Perugia dopo la denuncia presentata da una minorenne. Episodio sul quale sono in corso indagini dei carabinieri per chiarirne in contorni.

La ragazza avrebbe riferito agli inquirenti di non avere conosciuto il nome di chi l'ha violentata. I due si sarebbero incontrati in una discoteca della zona e poi in auto all'esterno del locale ci sarebbe stato l'abuso.

Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti anche il ruolo che potrebbe avere avuto l'eventuale assunzione di bevande alcoliche.

La ragazza è stata sottoposta ad accertamenti presso l'ospedale di Perugia e ha poi sporto formale denuncia. Gli inquirenti sono ora al lavoro per ricostruire quanto successo ed eventuali responsabilità. (ANSA).