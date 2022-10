Ucraina, forti esplosioni a Kiev: 'Ci sono vittime'

Sono almeno quattro le esplosioni che questa mattina hanno colpito il centro di Kiev, secondo quanto riporta il Kyiv Independent in un tweet. Le esplosioni sono avvenute intorno alle 8:15 ora locale (le 7:15 in Italia). Le sirene di allarme antiaereo sono risuonate diverse decine di minuti prima delle detonazioni. Video postati sui social network mostrano alcune grandi colonne di fumo nero in diverse zone della città. Secondo un giornalista dell'agenzia molte ambulanze nel centro della città si sono dirette verso il luogo delle esplosioni. L'ultimo attacco russo contro la capitale ucraina risale al 26 giugno scorso.

"La mattina del 10 ottobre ci sono state almeno 2 esplosioni nel centro della capitale, provocando morti e feriti", riporta l'Ukrainska Pravda citando i propri corrispondenti e il portavoce del servizio di emergenza statale. "Diverse esplosioni nel distretto di Shevchenkiv, nel centro della capitale. Tutti i servizi sono sul posto", ha detto il sindaco di Kiev Vitaliy Klitschko su Telegram.

"Le macchine stanno bruciando e le finestre delle case sono state frantumate. Ci sono morti", ha scritto in un tweet il deputato ucraino Oleksiy Goncharenko, aggiungendo che un missile è caduto "proprio nel centro della città". Secondo il consigliere del presidente Volodymyr Zelensky, Anton Gerashchenko, un razzo russo è esploso a Kiev vicino al monumento a Grushevsky. Su Telegram ha postato le foto dell'attacco.

Tutte le stazioni sotterranee della metropolitana di Kiev sono state adibite a rifugi e la circolazione dei treni sulla linea rossa è stata sospesa: lo ha riferito la compagnia della metropolitana di Kiev. Lo riporta Suspilne.

Il governatore della regione di Kiev Oleksiy Kuleba ha aggiornato la situazione con un messaggio sui social: "L'attacco aereo continua, chiedo a tutti di mantenere la calma e di restare nei rifugi. La difesa aerea opera nella regione. L'allerta aerea è ancora in corso. Teniamo duro", riporta il Guardian.

Esplosioni in diverse città ucraine, anche a Leopoli

Esplosioni sono state registrate anche in altre città dell'Ucraina: a Zhytomyr (ovest), Khmelnitsky (ovest), Dnipro (Est) e Ternopil (ovest) e a Leopoli (ovest) oltre che nella Capitale come riporta il Guardian. Il sindaco di Leopoli, Andriy Sadovyi, ha scritto sui social che sono state sentite diverse esplosioni invitando i cittadini a scendere nei rifugi. Vitaliy Kim, governatore di Mykolaiv (Sud), ha dichiarato che la sua regione sta vivendo una seconda ondata di lanci di razzi.

Raid russo su Zaporizhzhia

Almeno un civile è morto e altri cinque sono rimasti feriti nell'attacco missilistico russo della notte scorsa che ha centrato un condominio di Zaporizhzhia: lo ha reso noto su Telegram il segretario del Consiglio comunale della città, Anatoly Kurtev, come riporta il Guardian.

"Questa notte, i terroristi russi hanno ancora una volta tolto la vita a un civile. Alle sei del mattino il bilancio è di un un morto. Altre cinque persone sono rimaste ferite. Tra i feriti c'è un bambino che ha riportato tagli da frammenti di vetro", ha scritto Kurtev. L'attacco è avvenuto poco prima della 3:00 ora locale (le 2:00 in Italia) e proseguono in queste ore le ricerche di eventuali altre vittime o sopravvissuti. Ieri era stato distrutto un altro edificio, almeno 13 le vittime tra cui bambini. "Il terrore del nemico continua. Un altro condominio è stato distrutto in un attacco missilistico sul centro di Zaporizhzhia", ha affermato il capo dell'amministrazione militare regionale Oleksandr Starukh.