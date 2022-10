Topo al pronto soccorso ospedale Spezia, scatta derattizzazione

(ANSA) - LA SPEZIA, 10 OTT - La sala d'attesa del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia sarà sottoposta a derattizzazione nelle prossime ore. Il motivo è una foto, presumibilmente scattata domenica mattina e divenuta virale sui social nelle ore successive, che mostra un roditore appoggiato alla porta che dà accesso alla zona del triage. "Non abbiamo ricevuto alcuna segnalazione ufficiale di questo avvistamento, né dagli utenti e neanche dai dipendenti, ma nel dubbio abbiamo deciso di avviare la bonifica", fa sapere l'Asl5 Spezzina. Gli stessi rappresentanti sindacali degli infermieri e dei medici si erano rivolti al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e al servizio di risk management dell'azienda, dopo aver attivato i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

La porta di accesso alla sala d'attesa del pronto soccorso, che non è dotata di fotocellula, rimane aperta anche in ore notturne e quindi l'ipotesi che l'animale si sia intrufolato all'interno è ritenuta verosimile. (ANSA).