Due turiste belghe di 25 anni uccise da auto pirata a Roma

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Due turiste belghe di 25 anni sono morte dopo essere state travolte da un'auto pirata sulla bretella della A24, all'altezza di Tor Cervara in direzione Roma.

Le due ragazze si trovavano sulla carreggiata perché intervenute a prestare soccorso dopo un incidente automobilistico. Erano arrivate da poco a Roma e si trovano a bordo di un ncc. Un'auto le avrebbe investite e non si sarebbe fermata dopo l'impatto. Ieri sera le forze dell'ordine avrebbero individuato il sospettato, sottoposto ora ad accertamenti.

Le ultime storie in evidenza su Instagram intitolate 'Rome': il viaggio in aereo, la strada verso Ferentino (Frosinone), poi un video ai Musei Vaticani. Queste le ultime immagini postate sui social network da Jessy Dewildeman, una delle due turiste uccise. L'altra vittima si chiamava Wibe Bijls.

Secondo quanto si apprende, per l'incidente due uomini sarebbero stati trasportati in codice rosso in ospedale: uno al Policlinico Umberto I e l'altro a Tor Vergata. Una donna sarebbe invece in codice giallo al San Giovanni. Le due ragazze belghe di 24 e 25 anni sarebbero decedute sul posto. (ANSA).