Tre giovani migranti soccorsi sulle montagne del Torinese

(ANSA) - TORINO, 09 OTT - I tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese sono intervenuti questa notte con il soccorso alpino della guardia di finanza a Claviere (Torino) per soccorrere tre migranti bloccati nella zona del Colletto Verde, verso il confine con la Francia, un'area sopra i 2.000 metri di quota. La chiamata di emergenza è stata lanciata intorno alle 4 di questa mattina. Le difficoltà di comunicazione sono state sorpassate grazie alla tecnologia, come spiegano gli stessi soccorritori, visto che è stato possibile localizzarli con precisione tramite l'sms locator, cioè l'invio alla centrale di soccorso della propria latitudine, longitudine e altezza con un messaggio di localizzazione. Sul posto è stata quindi inviata la squadra a terra che, in parte con il fuoristrada e in parte a piedi, li ha raggiunti.

I tre sono giovani tra i 18 e i 20 anni, che hanno dichiarato di provenire da Iraq, Mali e Mauritania. Erano bagnati, con un principio di ipotermia, e si erano smarriti, perché in zona pioveva e c'era fitta nebbia. I tecnici hanno fornito loro abbigliamento asciutto e teli termici e li hanno riaccompagnati a piedi fino ai fuoristrada e poi a Claviere, dove sono stati consegnati ai carabinieri e all'autoambulanza intorno alle 7 di questa mattina. (ANSA).