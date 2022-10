Rissa con coltelli a Firenze, un morto e un ferito grave

(ANSA) - FIRENZE, 09 OTT - Un uomo, di origini magrebine, è stato trovato agonizzante questa notte a Firenze, in via delle Gore, colpito da una coltellata alla gola e un'altra alla schiena, ed è deceduto poco dopo in ospedale. A terra anche un altro uomo, anch'egli magrebino, ferito in modo grave con delle coltellate alla schiena, che è attualmente ricoverato in terapia intensiva all'ospedale fiorentino di Careggi. Entrambi erano senza documenti. Sul posto è intervenuta la polizia, che svolge le indagini, dopo la segnalazione di una rissa, e ha trovato i due feriti a terra e altre cinque persone, sempre magrebine, intente a prestare i primi soccorsi. (ANSA).