Covid: Veneto, ieri 4.658 nuovi casi e 10 vittime

(ANSA) - VENEZIA, 09 OTT - Sono 4.658 i nuovi casi di Covid registrati ieri in Veneto, che portano il totale dei contagi a 2.324.362. Il bollettino regionale segnala 10 vittime, con il totale che sale a 15.531.

Gli attuali positivi risultano in diminuzione (-337) e sono 63.694. Cresce lievemente il dato ospedaliero, con 761 ricoveri in area medica (+5) e 39 (+1) in terapia intensiva.

La campagna vaccinale registra 1.419 somministrazioni nella giornata di ieri, di cui 1.319 sono quarte dosi. La popolazione vaccinabile con secondo booster ha raggiunto una copertura del 7%. (ANSA).