Auto finisce contro un albero, morto 22enne a Lucca

(ANSA) - LUCCA, 09 OTT - Un 22enne è morto questa notte a Lucca in un incidente stradale avvenuto intorno alle 3 in via Carlo del Prete. Per cause in corso di accertamento l'auto si cui viaggiava è sbandata finendo contro un albero lungo le mura di Lucca.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e i sanitari del 118. Il 22enne, di origine straniera, è deceduto per le ferite riportate. Ferita in modo lieve e portata in ospedale in codice verde, una ragazza di 20 anni, anch'essa di origine straniera, che avrebbe tentato di prestare i primi soccorsi al 22enne. (ANSA).