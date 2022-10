AccadeOggi

ROMA - Quirinale ore 11.00 Cerimonia di consegna delle insegne dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno 2022

ROMA - Banca d'Italia: "L'economia italiana in breve", "Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita"

ROMA - Villa Miani via Trionfale 151 ore 9.30 Ania,Insurance Summit 2022; "From pandemic to warflation: a Key role for the insurance industry", con Signorini, presidente dell'Ivass, il commissario Ue, Gentiloni, il direttore generale del Tesoro, Rivera

ROMA - Teatro Italia ore 10.30 Assemblea nazionale dei rappresentanti sindacali di Stellantis, Cnhi, Iveco, Ferrari, con i segretari generali della Fim, Uilm, Fismic, Uglm

TORINO - Centro Congressi Unione Industriali ore 11.00 Assemblea Unione Industriali Torino, con il presidente Confindustria, Bonomi

FRANCOFORTE - Bce ore 15.00 Lane, alla conferenza sulla politica monetaria

PARIGI - Ore 11.00 Oecd International Migration Outlook 2022, con Secretary- General Mathias Cormann, together with OECD Director for Employment, Labour and Social Affairs, Stefano Scarpetta

WASHINGTON - Usa Lagarde, Lane, Panetta, Enria al meeting del Fondo monetario internazionale

GINEVRA - Cerimonia di consegna del premio Nansen per i rifugiati dell'Unhcr 2022 all'ex cancelliera tedesca Angela Merkel

STOCCOLMA - Ore 11.45 Assegnazione del premio Nobel per l'Economia 2022

TALLIN - Ue, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen incontra il primo ministro Kaja Kallas; il presidente Alar Karis e a seguire, pronuncia un discorso programmatico al vertice digitale di Tallinn

NEW YORK - Riunione di emergenza dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulle annessioni in Ucraina

FIRENZE - Stadio Artemio Franchi ore 20.45 Serie A ,Fiorentina-Lazio, 9a giornata