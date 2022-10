Ubriaco picchia la moglie sul balcone di casa, arrestato

(ANSA) - AOSTA, 08 OTT - Ubriaco, stava picchiando la moglie sul balcone di casa ma è stato notato da un passante che ha avvertito le forze dell'ordine. Gli operatori intervenuti hanno ricostruito una storia di violenza domestica e hanno quindi arrestato l'uomo, un sessantenne di origine straniera, per maltrattamenti in famiglia. I fatti sono avvenuti ieri in bassa Valle d'Aosta.

Dopo aver ricevuto la segnalazione, le forze dell'ordine intervenute hanno trovato l'uomo in stato di alterazione per abuso di alcol e la donna in lacrime. L'hanno quindi ascoltata: non solo ha confermato di essere stata picchiata, ma ha spiegato che non si trattava del primo episodio. Casi di violenze fisiche, a cui si aggiungevano frequenti ingiurie.

Sono stati sentiti anche il figlio della coppia e la nuora, che hanno confermato sia l'episodio della mattina sia le passate violenze. E' quindi scattato l'arresto in flagranza per maltrattamenti in famiglia e l'uomo è stato portato in carcere a Brissogne. Il pm Manlio D'Ambrosi ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare. L'udienza di convalida è prevista lunedì.

L'uomo è stato inoltre denunciato per lesioni in ambito domestico viste le ferite all'occhio sinistro riportate dalla donna, giudicate guaribili in dieci giorni. (ANSA).