Ritrovata a Viterbo 13enne scomparsa ad Anguillara

"Ci hanno appena comunicato che Arianna è stata ritrovata a Viterbo. In attesa che la sua famiglia possa abbracciarla nuovamente, ringraziamo tutti per l'aiuto. Un plauso alle Forze dell'Ordine che si sono prodigate nella ricerca". Lo riferisce il sindaco di Anguillara Angelo Pizzigallo su Facebook.

Una ragazza di 13 anni, Arianna Tamanti , era scomparsa da Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. "Siamo in contatto con la famiglia e con le Forze dell'Ordine. Mettiamo a disposizione la nostra pagina per qualsiasi informazione o segnalazione che può aiutare la ricerca", dice sul suo account facebook il sindaco della cittadina laziale Angelo Pizzigallo.

Dopo la denuncia da parte della famiglia, è scattato il piano provinciale per le ricerche, che vede coinvolti i vari reparti delle forze di sicurezza. La ragazza, secondo quanto si apprende, non avrebbe portato nulla con sé, e avrebbe lasciato a casa anche il telefonino.Non si esclude un allontanamento volontario. La tredicenne non avrebbe dato più sue notizie dalle 19 di ieri.