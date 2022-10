Cade da impalcatura, nuovo incidente sul lavoro nel Nuorese

(ANSA) - NUORO, 08 OTT - Un uomo è caduto da un'impalcatura in via Fleming a Dorgali, nel Nuorese. L'incidente sul lavoro è il secondo nel giro di tre giorni dopo la morte dell'operaio rimasto schiacciato da un camion mentre lo stava riparando.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo è caduto in una sorta di cavedio. Il personale dell'elisoccorso del 118 si trova ora nel fossato insieme ai vigili del fuoco per il recupero attraverso un verricello e una barella a cucchiaio. Ancora non si conosce la dinamica dell'incidente né le condizioni dell'operaio. (ANSA).