Wartsila: nessun appello contro annullamento procedura

(ANSA) - TRIESTE, 07 OTT - Wärtsilä ha deciso di non presentare appello contro l'ordinanza del Tribunale del Lavoro di Trieste del 23 settembre 2022 che, in seguito a un esposto dei sindacati, condannava l'azienda per comportamento antisindacale annullando di fatto la procedura di chiusura dell'impianto produttivo dello stabilimento di San Dorligo della Valle (Trieste) con il conseguenze licenziamento di 451 addetti, avviata il 14 luglio 2022. "I prossimi passi saranno compiuti dopo aver esaminato la situazione con sindacati, istituzioni e altre principali parti interessate, con il nuovo Presidente e a.d. di Wärtsilä Italia, Michele Cafagna, in prima linea".

(ANSA).