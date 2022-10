Estorsioni alla squadra di calcio, 4 arresti nel Napoletano

(ANSA) - TORRE ANNUNZIATA, 06 OTT - Figura anche la locale squadra di calcio del Savoia tra i soggetti vittime di vari tentativi di estorsione: quattro le persone arrestate a Torre Annunziata (Napoli). Ad eseguire il provvedimento cautelare, emesso dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della Procura partenopea-Direzione Distrettuale Antimafia, sono stati i carabinieri del gruppo oplontino.

I quattro soggetti destinatari dell'ordinanza sono accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere di tipo mafioso e di estorsione, aggravati sia dalle modalità mafiose sia dall'agevolazione al clan Gionta, operante tra Torre Annunziata e le zone limitrofe.

In particolare, gli episodi estorsivi per i quali si procede sarebbero stati commessi, rispettivamente, ai danni di un elettricista (in forma tentata), della società sportiva ''Savoia Calcio'' e dell'amministratore di una rivendita di pesce.

