Un ponteggio è crollato questa mattina a Rivoli (Torino), in viale Carrù. A quanto si apprende tre operai sono rimasti feriti gravemente. Due di loro sono stati trasportati negli ospedali di Orbassano, Rivoli, mentre il terzo al Cto di Torino. Il palazzo sul quale era montata l'impalcatura è alto sei piani. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, polizia, municipale, carabinieri e il sindaco Andrea Tragaioli. Le cause del crollo sono in fase di accertamento.