Incidente in gara motocross, morto 16enne nel Bresciano

(ANSA) - BRESCIA, 02 OTT - Non ce l'ha fatta il ragazzo di 16 anni, vittima di un incidente questa mattina a Rezzato, nel Bresciano, durante una gara di motocross. Il giovane è deceduto in ospedale dove era stato trasportato in condizioni disperate.

Durante la gara il sedicenne è stato coinvolto con altri partecipanti in un incidente e probabilmente una moto lo ha investito. (ANSA).