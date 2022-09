Premio 'De Sanctis per la salute sociale' a Claudio Gubitosi

(ANSA) - SALERNO, 30 SET - Il fondatore e direttore del Giffoni Film Festival, Claudio Gubitosi, è stato insignito del Premio De Sanctis per la Salute Sociale per l'area Esperienze e buone pratiche. La cerimonia di consegna dei premi si terrà il 4 ottobre al Consiglio di Stato al Palazzo Spada di Roma. Il "Premio De Sanctis per la Salute Sociale" è stato istituito nel 2021, quando la Fondazione De Sanctis ha deciso di allargare l'attività del Premio - che dal 2009 promuove la letteratura e le iniziative culturali di rilievo italiane e internazionali - ad altre discipline finalizzate alla promozione della salute e del benessere della popolazione. "Indubbiamente, tra i tanti riconoscimenti che ho ricevuto a livello culturale, il "Premio Francesco De Sanctis per la Salute Sociale" mi inorgoglisce perché viene sottolineata la grande attività sotto l'aspetto sociale svolta in questi 53 anni - ha detto il direttore di Giffoni, Claudio Gubitosi -. Penso alla volontà forte di stare vicino ai ragazzi, specie in un momento delicato come il primo lockdown, alla determinazione con la quale mi sono speso per non far mancare l'appuntamento con la 50/a edizione del festival nel 2020. Da sempre, al di là delle candidature e dei giurati presenti, volgo lo sguardo alle famiglie, ai ragazzi e alle ragazze che necessitano di Giffoni. Tanti sono i progetti che portiamo avanti con forza tutto l'anno". La giuria, presieduta da Walter Ricciardi, accademico e consigliere scientifico del Ministro della Salute, oltre al direttore Gubitosi ha deciso di riconoscere il premio a Sofia Corradi, pedagogista romana, ispiratrice e sostenitrice del progetto di studi Erasmus (area Esperienze istituzionali), a Guido Bertolaso, in rappresentanza degli ideatori e legislatori del Servizio civile universale istituito con la legge 64 del 2021 (area Legislativa), a Giancarlo Perego, in rappresentanza di Fondazione Near Onlus, attiva a Milano a fianco dei giovani sui fronti salute, lavoro e inclusione ed editrice del mensile Il Bullone, di cui Perego è direttore (area Esperienze buone pratiche) e a Laura Dalla Ragione, fondatrice e responsabile del Centro Disturbi del Comportamento Alimentare Residenza Palazzo Francisci, Todi, USL Umbria 1 (area Ricerca). (ANSA).