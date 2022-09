Cedu, Italia risarcirà due minori vittime violenza domestica

(ANSA) - STRASBURGO, 29 SET - Il governo italiano verserà 30 mila euro ciascuno a due minori per risarcirli dei danni che le autorità gli hanno causato non proteggendoli dalla violenza del padre e di una zia, che ha condotto alla morte della madre. A portare il caso a Strasburgo è stata la madre adottiva dei due minori, di cui la Corte per i diritti umani (Cedu) non rivela le generalità. Nel ricorso si sostiene che lo Stato non ha preso le misure necessarie per difendere i piccoli e la madre dalla violenza, né li ha protetti o assistiti, in particolare dopo che erano stati ricoverati in ospedale. (ANSA).