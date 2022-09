Possetti, ammissione Comitato giusta e doverosa

(ANSA) - GENOVA, 28 SET - "Grande soddisfazione per una ammissione, giusta e doverosa. Grande, grande soddisfazione".

Così Egle Possetti presidente del Comitato parenti vittime del Morandi dopo la decisione del tribunale di ammettere l'associazione come parte civile. "È un segnale importante per noi perché abbiamo combattuto fino all'ultimo - ha sottolineato Giovanna Donato, ex moglie di Andrea Cerulli -. Un segnale forte per tutta l'Italia. Non abbiamo mollato mai e continueremo insieme, non molleremo per i nostri morti, per noi, ma anche per tutti perché questa non è una battaglia singola ma per tutti i cittadini".

"Abbiamo chiesto ai giudici - ha concluso l'avvocato Raffaele Caruso che assiste il Comitato - di avere il coraggio, di superare un criterio giurisprudenziale e di cambiare corso".

