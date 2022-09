Migranti: Msf, Viminale ignora obbligo dare porto a Geo Barents

(ANSA) - ROMA, 28 SET - "Mentre il Viminale ignora i suoi obblighi legali di fornire un porto sicuro ai 76 sopravvissuti, noi cerchiamo di dar loro un senso di normalità a bordo della Geo Barents". Così in un tweet Medici senza frontiere, postando la foto di una migrante soccorsa mentre mangia sulla nave.

"Un'attività semplice come mangiare del riso - aggiunge la ong - ha l'enorme potere di ricordare a tutti noi che sono esseri umani". La Geo Barents si trova in queste ore di fronte alle coste siciliane tra Siracusa e Catania. Dieci richieste di porto sicuro inviate in questi giorni alle autorità di Italia e Malta non hanno avuto ancora risposta. (ANSA).