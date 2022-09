Covid: nessun decesso e casi nuovamente in calo in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 28 SET - Niente decessi per Covid e casi nuovamente in calo in Sardegna, ma tornano ad aumentare ricoveri e quarantene. Nell'ultimo bollettino regionale si registrano 494 ulteriori positività (di cui 467 diagnosticati con tampone antigenico), poco meno di 300 in meno rispetto ai 774 rilevanti nelle ultime 24 ore. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2940 tamponi con un tasso di positività che passa dal 20,5% al 16,8%.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 (+1), mentre quelli in area medica sono 60 (+4). Infine 4262 sono i casi di isolamento domiciliare (+130). (ANSA).