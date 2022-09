Maltempo: il 2 ottobre funerali Noemi Bartolucci

(ANSA) - ANCONA, 27 SET - Saranno celebrati domenica 2 ottobre a Barbara i funerali di Noemi Bartolucci, 17 anni, una delle 12 vittime dell'alluvione che ha colpito il Senigalliese nella notte tra il 15 e il 16 settembre. Noemi, studentessa presso il Liceo Economico Sociale Perticari di Senigallia, era stata trascinata via dalla piena insieme alla madre Brunella Chiù, 56 anni. mentre erano scese sotto casa per tentare di mettere in sicurezza le loro automobili. Le ricerche per Brunella, che risulta dispersa, sono ancora in corso, il corpo di Noemi era stato trovato qualche giorno dopo, a circa 8 km di distanza. Unico scampato il fratello Simone, che era riuscito ad aggrapparsi ad un albero. La camera ardente sarà allestita presso la Sala del Commiato Giorgi a Serra de' Conti, sabato 1 ottobre dalle 14:00. Il giorno dopo il rito funebre, alle 15:30, a Barbara, nella chiesa di Santa Maria Assunta, la stessa dove oggi sono celebrati i funerali di Mattia Luconi, 8 anni, la vittima più giovane dell'alluvione. (ANSA).